На свердловской трассе 16-летний юноша на питбайке угодил под грузовик

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне днём, примерно в 15.10, на 28-м километре трассы «Екатеринбург – Полевской», в районе села Курганово, под колёса грузового тягча угодил 16-летний юноша на питбайке.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГБИДД по Свердловской области, юный байкер выезжал на трассу с обочины за мгновение до аварии. Он должен был уступить грузовику, но, по каким-то причинам не сделал этого. Парню повезло отделаться ушибами и ссадинами.Госавтоинспекторам виновник аварии свой поступок объяснить не смог, но признался им, что купил байк в тайне от родителей. Он сам накопил на него и прятал у друга в гараже. Юноша также рассказал, что это была его вторая поездка. Водительских прав нужный категории у него не было, но он был в шлеме, который, возможно, уберёг его от более серьёзных травм.На молодого человека составили протокол по статье 12.7 КоАП РФ (вождение без прав). Также серьёзный разговор предстоит его родителям, так как сотрудники ГИБДД сообщили о ДТП в подразделение по делам несовершеннолетних, где поднимут вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).