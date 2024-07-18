В СФ разработали законопроект о госрегулировании квестов

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Сенатор Айрат Гибатдинов предлагает ввести в России государственное регулирование деятельности квестов, в том числе — запретить сцены пыток и «имитации нанесения увечий».«Трагедия в Махачкале в очередной раз обратила внимание на ситуацию, связанную с рынком квестов. Несмотря на растущую популярность, этот вид деятельности практически никак не регулируется», — пишет сенатор в телеграм-канале.По его словам, исключение — ГОСТ, который устанавливает стандарты качества для детских квест-комнат, «и это единственный стандарт на всю индустрию».Инициатива предполагает введение нового федерального закона — «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению квестов».- сюжет квеста «не может содержать сцен пыток, нанесения или имитации нанесения увечий, а также сцен с угрозой для жизни и здоровья участников»;- контакт (с актёрами квеста) возможен только в случае предварительного согласия участника, не должен причинять увечья и физическую боль, а также должен быть остановлен по первому требованию участника;- запретить использование взрывчатых веществ, открытого или закрытого источника огня, оружия, «а также предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия»;- разрешить Роспотребнадзору устанавливать дополнительные требования к квест-комнатам;- актеры и операторы квестов должны быть совершеннолетними;- организатор обязан обеспечивать личную безопасность участников и работников;- обязать организаторов страховать жизнь и здоровье участников;- для квест-комнат установить минимальную площадь 80 кв. м.;- установить камеры видеонаблюдения на площади всей комнаты;- разрешить организовывать квесты исключительно юрлицам, а также физлицам, которые зарегистрированы в качестве ИП. При этом если у учредителей и у работников квест-комнат есть неснятая или непогашенная судимость, им нельзя организовывать квесты (уточняется, что речь о преступлениях против половой свободы и неприкосновенности, тяжких и особо тяжких, а также преступлениях «против государственной власти»).По словам сенатора, предлагаемый законопроект «не накладывает чрезмерных ограничений на организаторов квестов, а лишь устанавливает минимальные требования».Проект, по словам сенатора, уже направлен в правовое управление Совета Федерации.Добавим, что так называемые хоррор-квесты, в том числе с участием актёров, наиболее популярны у участников, говорят организаторы. Между тем, большинство таких квестов имеют возрастные ограничения.На этой неделе в Махачкале во время пожара погибли две участницы квеста. Два аниматора были задержаны. По версии СК, один из них во время игры поджёг перчатку и бросил на пол, где находилась ёмкость с бензином.