В Германии экоактивисты помешали работе крупнейшего аэропорта, отменены 140 рейсов

Вероника Лекомцева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Экологические активисты движения «Последнее поколение» помешали работе аэропорта Франкфурта-на-Майне, крупнейшего в Германии.Экоактивисты, которые выступают за отказ от использования ископаемого топлива, проникли на территорию аэропорта через заграждения повышенной безопасности.По информации портала WDR, пять человек «приклеили» себя ко взлетно-посадочной полосе. Сообщается, что у них при себе был плакат с лозунгом «Нефть убивает».Авиакомпании отменили по меньшей мере 140 рейсов. Рейсы перенаправляются, а граждане получают отказы на регистрацию вылетов.«В связи с продолжающейся демонстрацией в аэропорту полёты в настоящее время приостановлены. Пассажиров просят пока не ехать в аэропорт. Вместо этого рекомендуется проверить статус вашего рейса перед поездкой в аэропорт и предусмотреть дополнительное время для поездки», — сообщает администрация аэропорта в соцсети X.