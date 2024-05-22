Полицейские прервали пикет ветерана Чечни у резиденции Евгения Куйвашева

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Одиночный пикет выступавшего против строительства мусорного полигона в Сысертском районе Александра Норицына из села Щелкун, который стоял с плакатом у резиденции Евгения Куйвашева, прервали. Полицейские усмотрели в нём «оскорбление губернатора».На словах сотрудники МВД сказали Александру Норицыну из Щелкуна, что усмотрели на плакате «оскорбление губернатора». В итоге он прошёл с полицейскими в ОП №1, где плакат изъяли и сейчас оформляют протокол изъятия.Это не первый случай, когда пикеты активистов из Сысертского района, протестующих у резиденции губернатора Свердловской области против мусорного полигона, прерывают силовики, изымая плакаты. Ранее полицейские даже инициировали проведение экспертиз на предмет оскорбления губернатора и президента, но никаких правонарушений в их содержимом пока не нашли.