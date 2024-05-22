Возрастное ограничение 18+
Полицейские прервали пикет ветерана Чечни у резиденции Евгения Куйвашева
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Одиночный пикет выступавшего против строительства мусорного полигона в Сысертском районе Александра Норицына из села Щелкун, который стоял с плакатом у резиденции Евгения Куйвашева, прервали. Полицейские усмотрели в нём «оскорбление губернатора».
На словах сотрудники МВД сказали Александру Норицыну из Щелкуна, что усмотрели на плакате «оскорбление губернатора». В итоге он прошёл с полицейскими в ОП №1, где плакат изъяли и сейчас оформляют протокол изъятия.
Это не первый случай, когда пикеты активистов из Сысертского района, протестующих у резиденции губернатора Свердловской области против мусорного полигона, прерывают силовики, изымая плакаты. Ранее полицейские даже инициировали проведение экспертиз на предмет оскорбления губернатора и президента, но никаких правонарушений в их содержимом пока не нашли.
На словах сотрудники МВД сказали Александру Норицыну из Щелкуна, что усмотрели на плакате «оскорбление губернатора». В итоге он прошёл с полицейскими в ОП №1, где плакат изъяли и сейчас оформляют протокол изъятия.
Это не первый случай, когда пикеты активистов из Сысертского района, протестующих у резиденции губернатора Свердловской области против мусорного полигона, прерывают силовики, изымая плакаты. Ранее полицейские даже инициировали проведение экспертиз на предмет оскорбления губернатора и президента, но никаких правонарушений в их содержимом пока не нашли.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Противники строительства мусорного полигона в Сысертском районе продолжают пикетировать в Екатеринбурге
22 мая 2024
22 мая 2024
К резиденции губернатора вновь вышли с пикетом против строительства мусорного полигона под Сысертью
14 мая 2024
14 мая 2024
Жители Сысертского района продолжают пикетировать в Екатеринбурге против строительства «экокластера»
16 мая 2024
16 мая 2024