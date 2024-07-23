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В Скопине возбудили уголовное дело о краже железнодорожного моста
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Скопине Рязанской области следователи полиции завели уголовное дело о краже железнодорожного моста.
Ранее житель города Скопина написал заявление в отдел полиции о пропаже моста. Местные жители утверждают, что остатки конструкции видели в пункте приема металлолома.
В полиции позже уточнили, что мост недействующий. После проверки следователи МВД России завели дело о краже в особо крупном размере и сейчас проводят расследование.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере). Проводится расследование», — сообщается в официальном телеграм-канале УМВД по Рязанской области.
Добавим, что, по информации в местных изданиях, вес железнодорожного моста составляет порядка 100 тонн.
Ранее житель города Скопина написал заявление в отдел полиции о пропаже моста. Местные жители утверждают, что остатки конструкции видели в пункте приема металлолома.
В полиции позже уточнили, что мост недействующий. После проверки следователи МВД России завели дело о краже в особо крупном размере и сейчас проводят расследование.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере). Проводится расследование», — сообщается в официальном телеграм-канале УМВД по Рязанской области.
Добавим, что, по информации в местных изданиях, вес железнодорожного моста составляет порядка 100 тонн.
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