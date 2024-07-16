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В СК установили личность подозреваемого в подрыве внедорожника в Москве
Фото: СК РФ
В СКР установили личность подозреваемого в подрыве внедорожника в Москве.
По данным ведомства, также установлен автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту преступления.
Следователи осматривают машину. Судя по опубликованным в телеграм-канале СК РФ кадрам, это автомобиль службы такси.
На месте происшествия работает группа «из числа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного СК», говорят в ведомстве. Подробности о подозреваемом не приводятся.
Взрыв на парковке произошел в среду. По предварительной информации, сработало взрывное устройство, установленное в машине. Ранее в СМИ и телеграм-каналах появились разные версии о том, кто находился во взорванном внедорожнике.
Так, звучали версии, что покушение было совершено:
- на замначальника радиоцентра спутниковой связи (однако сам военнослужащий и его жена опровергли это);
- на его тёзку, который также служит в Вооруженных силах РФ;
- на полковника Генштаба;
- на офицера ГРУ.
Официальной информации о пострадавших при взрыве мужчине и женщине пока нет. Известно, что обоих госпитализировали.
По данным ведомства, также установлен автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту преступления.
Следователи осматривают машину. Судя по опубликованным в телеграм-канале СК РФ кадрам, это автомобиль службы такси.
На месте происшествия работает группа «из числа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного СК», говорят в ведомстве. Подробности о подозреваемом не приводятся.
Взрыв на парковке произошел в среду. По предварительной информации, сработало взрывное устройство, установленное в машине. Ранее в СМИ и телеграм-каналах появились разные версии о том, кто находился во взорванном внедорожнике.
Так, звучали версии, что покушение было совершено:
- на замначальника радиоцентра спутниковой связи (однако сам военнослужащий и его жена опровергли это);
- на его тёзку, который также служит в Вооруженных силах РФ;
- на полковника Генштаба;
- на офицера ГРУ.
Официальной информации о пострадавших при взрыве мужчине и женщине пока нет. Известно, что обоих госпитализировали.
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