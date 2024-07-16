В СК установили личность подозреваемого в подрыве внедорожника в Москве

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В СКР установили личность подозреваемого в подрыве внедорожника в Москве.По данным ведомства, также установлен автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту преступления.Следователи осматривают машину. Судя по опубликованным в телеграм-канале СК РФ кадрам, это автомобиль службы такси.На месте происшествия работает группа «из числа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного СК», говорят в ведомстве. Подробности о подозреваемом не приводятся.Взрыв на парковке произошел в среду. По предварительной информации, сработало взрывное устройство, установленное в машине. Ранее в СМИ и телеграм-каналах появились разные версии о том, кто находился во взорванном внедорожнике.Так, звучали версии, что покушение было совершено:- на замначальника радиоцентра спутниковой связи (однако сам военнослужащий и его жена опровергли это);- на его тёзку, который также служит в Вооруженных силах РФ;- на полковника Генштаба;- на офицера ГРУ.Официальной информации о пострадавших при взрыве мужчине и женщине пока нет. Известно, что обоих госпитализировали.