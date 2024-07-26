Песков назвал коэффициент рождаемости страшно низким для России

Вероника Лекомцева © Вечерние ведомости

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На встрече с участниками Фестиваля новых медиа Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, сказал, что коэффициент рождаемости в России (1,4) сравним с уровнем рождаемости в странах Европы. По его мнению, это мало для такой страны, как Россия.Уровень рождаемости в РФ он назвал «катастрофическим для будущего нации».«Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше. А справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости», — сообщил Дмитрий Песков. Так же на фестивале пресс-секретарь упомянул, что считает многодетных матерей — героями страны.Раннее Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ заявила, что ожидает снижения числа женщин репродуктивного возраста. Она отметила, что, по данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам 2023 года составил 1,41. При этом в 41 регионе он был ниже среднероссийского.