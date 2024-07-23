РАН будет проверять школьные учебники на научную обоснованность

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Академики РАН будут проверять школьные учебники «на научную обоснованность».Участие академии в экспертизе станет обязательным. Соответствующие поправки приняли депутаты ГД в третьем чтении.«Речь идет о проверке содержания на научную обоснованность <...> в числе критериев, по которым проводится оценка учебных пособий, — отсутствие недостоверных, научно не подтвержденных и сфабрикованных фактов, в том числе о событиях и участниках Второй мировой войны», — сообщили в Госдуме.Проверять будут учебники и пособия, разработанные в комплекте с ними, которые включаются в «федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального, основного и среднего общего образования».Сейчас такую экспертизу проводит Минпросвещения, уточнили в Госдуме. Между тем, депутаты полагают, что привлечение академиков РАН к проверке учебников«позволит навести порядок в этой сфере».«Включение РАН в процесс экспертизы школьных учебников позволит навести порядок в этой сфере: проверить содержание на достоверность и соответствие современным научным знаниям, исправить ошибки и опечатки», — считает зампред комитета по науке и высшему образованию Владимир Кононов.По его мнению, сегодня особенно важно «проработать» материалы учебных пособий по математике, физике, химии и биологии. «На этих учебниках сегодня мы воспитываем целые поколения школьников, которым предстоит в будущем принимать решения по достижению технологического суверенитета и технологического лидерства России», — считает депутат.