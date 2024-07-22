В Дагестане после квеста с двумя погибшими арестовали 18-летнего аниматора

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Махачкале суд избрал меру пресечения в отношении 18-летнего аниматора после квеста с двумя погибшими.«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего аниматора, бросившего горящую перчатку на емкость с бензином», — сообщает телеграм-канал СК по региону.Напомним, по данным следствия, во время развлекательного квеста подозреваемый поджег перчатку, используемую при проведении игры. Он отбросил перчатку на пол, где находилась ёмкость с бензином, в результате произошел пожар.Погибли две участницы квеста, один мужчина получил ожоги.