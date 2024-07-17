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В Скопине похитили железнодорожный мост

18.47 Четверг, 25 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
В Скопине Рязанской области неизвестные похитили железнодорожный мост.

Местные жители утверждают, что конструкцию спилили и сдали на металлолом. Остатки металлической конструкции якобы видели в пункте приема.

В местной полиции подтвердили, что с заявлением о пропаже моста ранее обратился житель города. В управлении уточнили, что мост недействующий.

«14 июля 2024 года в межмуниципальный отдел МВД России “Скопинский” поступило сообщение от жителя города Скопина о пропаже металлической конструкции недействующего железнодорожного моста в Скопинском районе Рязанской области», — сообщает телеграм-канал УМВД по региону.

Там добавили, что по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Между тем, как пишут в местных изданиях, общий вес моста — около 60 тонн (по другим данным — около 100 тонн).

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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