Первоуральский суд расторг брак местной жительницы с иностранцем

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Первоуральский суд расторг брак между местной жительницей и гражданином Таджикистана, которые поженились в марте 2022 года. Супруги попытались доказать искренность своего союза, но не смогли.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, «любовь на расстоянии» разрушила прокурорская проверка миграционного законодательства. Во время изучения документов ЗАГСа ревизоры заметили необычный союз россиянки с иностранцем. После этого к иностранному специалисту пришли пообщаться сотрудники полиции, которым полиции гражданин Таджикистана, видимо не особо задумываясь о последствиях, признался, что познакомился со своей будущей женой за два месяца до «свадьбы» и что вместе они когда не жили, честно заявив, что они поженились, чтобы он смог сначала получить разрешение на временное проживание в России, а позже получить российское гражданство в упрощенном порядке.Когда вся эта схема вскрылась, прокурор попросил первоуральский суд признать брак недействительным и аннулировать запись акта в ЗАГСе. Супруги стали протестовать. Они заявили, что на самом деле любят друг друга и живут вместе, но иностранец ответить на такие простые вопросы, как «Где живёт супруга?», «Как зовут её ребёнка?» и «Сколько ему лет?», ответить не смог. Это позволило суду сделать несложный вывод, что брак был заключён без намерения создать семью и что их союз является фиктивным. Супруги ещё пытались отменить решение суда, но областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.