Протесты против сысертского мусорного полигона добрались до Москвы





– рассказал Александр Норицин. «Так как нас не слышал свердловские власти, мы приехали в Москву. Мы привезли детские рисунки и пожелания. Дети просят в своих рисунках и письмах сохранить природу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Протест жителей Сысертского района против строительства в их городском округе мусорного полигона, именуемого инициаторами его возведения «экокластером», добрался российской столицы.Сегодня в Москве к центральному штабу «Общероссийского народного фронта» с детскими рисунками, чтобы передать их, приехал житель села Щелкун и ветеран боевых действий в Чечне Александр Норицин, ранее выходивший в одиночный пикет к зданию резиденции свердловского губернатора.Напомним, что жители Сысертского района протестуют против строительства мусорного полигона из-за того, что его хотят построить на землях, имеющих сельскохозяйственное назначение. Люди хотят сохранить плодородную территорию.