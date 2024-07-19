В России на 15,6% выросла стоимость приготовления окрошки

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В России выросла стоимость приготовления окрошки.Продуктовый набор для традиционного летнего блюда подорожал в среднем на 15,6%, сообщили в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз»).Речь идёт о приготовлении окрошки на семью из четырёх человек.«Средняя стоимость окрошки на семью из четырех человек выросла на 61,1 рубля. <...> В июле 2024 года средняя стоимость окрошки на четырех человек составила 454 рубля, против 392,9 рубля годом ранее», — говорится в сообщении Ассоциации (цитата по ТАСС).За основу был взят рецепт, в который входят:картофель - 300 г,огурцы - 200 г,яйца - 4 шт.,редис - 200 г,колбаса вареная - 300 г,зелень свежая - пучок,квас - 1 л,сметана - 80 г.Добавим, что окрошка особенно популярна этим летом на фоне аномальной жары в некоторых регионах. Между тем, пользователи соцсетей пишут, что вынуждены «облегчать» рецепт, чтобы сэкономить. Например, многие стали готовить окрошку без редиски и колбасы.