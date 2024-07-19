На севере Москвы взорвался внедорожник, пострадали два человека

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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На севере Москвы взорвался внедорожник.По словам официального представителя МВД Ирины Волк, «произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле».«Пострадало два человека. Пострадавшие нарядом скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение», — заявила Волк.Взрыв произошел на парковке. По информации в местных изданиях, повреждения получили еще пять автомобилей, которые стояли рядом. Также сообщается, что в жилом доме выбило стекла на нескольких этажах.В телеграм-каналах и СМИ появилась версия о том, что во взорванной машине якобы находился офицер ГРУ и его супруга. Также среди версий покушения — бытовой конфликт и конфликт, связанный с бизнесом, пишут СМИ. Официальных комментариев об этом пока нет.По информации в СМИ, мужчине оторвало ступни, женщина получила рваные раны лица. Пострадавших спасли очевидцы, их вытащили из машины и оказывали помощь до приезда медиков.В СК РФ уточнили, что взрыв произошел на улице Синявинской. Возбуждено уголовное дело, будут назначены экспертизы.