Более четырёх тысяч нарушений ПДД зарегистрировали за три дня в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В свердловском УГИБДД отчитались о плановом рейде, проходившем с 19 по 21 июля. По его итогам на дорогах зарегистрировали более четырёх тысяч нарушений ПДД.Из них только 526 водителей были привлечены к административной ответственности за выезд на встречную полосу, ещё 112 автолюбителей были пойманы за рулём в пьяном виде.Причём некоторые из нарушителей поражали своей наглостью. Так, например, в Реже навстречу сотрудникам ДПС выехал «ВАЗ», который совершил обгон прямо на пешеходном переходе. Автоинспекторы остановили водителя – им оказался 19-летний молодой человек – и составили на него протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Его наказали штрафом в 5 тысяч рублей.В пресс-группе ГИБДД сообщают, что такие рейды будут продолжаться.