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ГД расширила критерии, по которым организации могут признать нежелательными в РФ
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, по которому нежелательными в России могут признаны
«любые организации, где учредителями или участниками являются госорганы иностранного государства».
За участие в деятельности таких организаций вводится административная и уголовная ответственность.
«Теперь таковыми (нежелательными — прим. ред.) могут быть признаны не только зарубежные неправительственные организации (НПО), но и любые другие, где учредителями или участниками являются госорганы иностранного государства», — сообщают в Госдуме.
За участие в деятельности любой нежелательной организации предполагается штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.
За организацию такой деятельности — до шести лет лишения свободы.
Добавим, что поправки в УК и КоАП приняты пока только в первом чтении.
«любые организации, где учредителями или участниками являются госорганы иностранного государства».
За участие в деятельности таких организаций вводится административная и уголовная ответственность.
«Теперь таковыми (нежелательными — прим. ред.) могут быть признаны не только зарубежные неправительственные организации (НПО), но и любые другие, где учредителями или участниками являются госорганы иностранного государства», — сообщают в Госдуме.
За участие в деятельности любой нежелательной организации предполагается штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.
За организацию такой деятельности — до шести лет лишения свободы.
Добавим, что поправки в УК и КоАП приняты пока только в первом чтении.
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