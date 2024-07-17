ГД расширила критерии, по которым организации могут признать нежелательными в РФ

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, по которому нежелательными в России могут признаны«любые организации, где учредителями или участниками являются госорганы иностранного государства».За участие в деятельности таких организаций вводится административная и уголовная ответственность.«Теперь таковыми (нежелательными — прим. ред.) могут быть признаны не только зарубежные неправительственные организации (НПО), но и любые другие, где учредителями или участниками являются госорганы иностранного государства», — сообщают в Госдуме.За участие в деятельности любой нежелательной организации предполагается штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.За организацию такой деятельности — до шести лет лишения свободы.Добавим, что поправки в УК и КоАП приняты пока только в первом чтении.