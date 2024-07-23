Минтруд: МРОТ в 2025 году будет увеличен до 22 440 рублей

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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МРОТ в 2025 году будет увеличен до 22 440 рублей, заявил глава Минтруда Котяков.Законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января 2025 представлен на общественное обсуждение.По словам главы министерства, с этого года МРОТ снова устанавливают в соотношении с медианной зарплатой.«С 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год – 22 440 рублей. Рост составит 16,6%», – отметил глава Минтруда Антон Котяков.В министерстве напомнили, что в 2021 году, определяя МРОТ на следующий 2022 год, впервые применили методику с учётом медианной зарплаты. Тогда МРОТ устанавливался как 42% от медианной заработной платы. Однако в 2022 году такую методику расчета приостановили «для оперативного реагирования на изменения экономической ситуации», говорят в министерстве.Со следующего года методику вернут, при этом соотношение будет увеличено до 48%.В министерстве добавили, что в 2023 году медианная зарплата в России составляла 46 751 рубль.2021 год — 12 792 рубля2022 год — 13 890 рублей2023 год — 16 242 рубля,2024 год — 19 242 рубля.