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Четверть объектов культурного наследия Свердловской области прошло «народный мониторинг»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловское отделение ВООПИиК объявило о том, что на территории Свердловской области удалось обследовать уже четверть объектов культурного наследия. Это стало возможным благодаря участию волонтёров из разных населённых пунктов региона.
По информации Свердловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, практически полностью обследованы исторически или культурно значимые архитектурные объекты в трёх городах области — в Каменске-Уральском, Невьянске и Алапаевске. Примерно половина объектов обследована в Ирбите, Красноуфимске и Нижнем Тагиле. Жители остальных городов не столь активны в мониторинге, но тоже присылают данные о своих ОКН.
Напомним, что областной «филиал» ВООПИиК призвал жителей Свердловской области присоединяться к мониторингу ОКН в начале июля. Для этого нужно было оставить заявку на сайте общества и получить несложные инструкции о том, как провести фотофиксацию состояния ценных строений и как внести данные о них на специально созданную интерактивную карту. Всего проверить необходимо состояние полутора тысяч таких объектов, расположенных в свердловских городах.
К слову, присоединиться к мониторингу объектов культурного наследия ещё не поздно. Анкета участника ещё доступна, а волонтёром может стать практически каждый, кто неравнодушен к истории родного края.
По информации Свердловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, практически полностью обследованы исторически или культурно значимые архитектурные объекты в трёх городах области — в Каменске-Уральском, Невьянске и Алапаевске. Примерно половина объектов обследована в Ирбите, Красноуфимске и Нижнем Тагиле. Жители остальных городов не столь активны в мониторинге, но тоже присылают данные о своих ОКН.
Напомним, что областной «филиал» ВООПИиК призвал жителей Свердловской области присоединяться к мониторингу ОКН в начале июля. Для этого нужно было оставить заявку на сайте общества и получить несложные инструкции о том, как провести фотофиксацию состояния ценных строений и как внести данные о них на специально созданную интерактивную карту. Всего проверить необходимо состояние полутора тысяч таких объектов, расположенных в свердловских городах.
К слову, присоединиться к мониторингу объектов культурного наследия ещё не поздно. Анкета участника ещё доступна, а волонтёром может стать практически каждый, кто неравнодушен к истории родного края.
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