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Свердловские власти хотят «вовлечь в хозяйственный оборот» территорию лесопарка, где находятся останки Николая II

И это уже не первая попытка сократить территорию Железнодорожного лесопарка

23.29 Понедельник, 15 июля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Свердловской области хотят «вовлечь в хозяйственный оборот» территорию Железнодорожного лесопарка рядом с местом, где были обнаружены останки Николая II.

Об этом стало известно сегодня во время «Романовских чтений», традиционно проходящих в Екатеринбурге в преддверии годовщины гибели семьи последнего российского императора.


Гендиректор благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Гендиректор благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин впервые представил на общественное обозрение официальный документ – письмо МУГИСО на имя главы Екатеринбурга Алексея Орлова. В нём говорится, что областным министерством рассматривается вопрос вовлечения в хозяйственный оборот территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 66:41:0202003:19 (Поросёнков Лог).



МУГИСО попросило Орлова дать поручение сформировать земельный участок на этой территории и закрепить его за соответствующей организацией (за какой, не указывается).


Письмо из министерства по управлению госимуществом Свердловской области мэру Екатеринбурга Алексею Орлову


Эта территория находится в границах объекта культурного наследия «Место обнаружения останков членов Царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге». Сейчас там располагается Мемориал Романовых — место, где установлены памятные знаки и православные кресты, напоминающие об исторических находках.

Несмотря на то что в документах не указывается, в интересах какой организации ходатайствует МУГИСО, руководство «Мемориала Романовых» считает, что речь идёт о намерениях РПЦ получить участок в своё распоряжение для строительства на нём культовых объектов.

РПЦ уже дважды пыталась получить участок в Железнодорожном лесопарке — в 2009 году областной премьер Виктор Кокшаров (ныне он является ректором УрФУ) подписал постановление о сокращении территории лесопарка и выделении РПЦ в аренду на 49 лет участка площадью 15 гектаров. Ежемесячная арендная плата составляла менее 8 тысяч рублей. Епархия собиралась построить там храмовый комплекс с магазинами, столовой, гаражом, а также обустроить православное кладбище. Однако Уставный суд Свердловской области в 2010 году принял беспрецедентное решение о признании незаконным постановления Кокшарова, и все основанные на нём документы были аннулированы.

В 2018 году РПЦ вновь обратилась к областным властям с просьбой получить Поросёнков Лог в своё пользование. Чем закончились те обращения, неизвестно – официальных заявлений по этому поводу не было.

В декабре 2021 года по поручению владельца АО «Русское молоко» Василия Бойко-Великого (сейчас отбывает срок в 6,5 лет за растрату) на территории Поросёнкова Лога проводились несанкционированные буровые работы. В техзадании целью проведения работ было указано «новое строительство». Илья Коровин предположил в разговоре с «Вечерними ведомостями», что действия Бойко-Великого, РПЦ и властей Свердловской области могут быть согласованы и направлены на то, чтобы всё-таки сократить территорию лесопарка и выделить в нём место для капстроительства.


Фрагмент техзадания от компании Василия Бойко-Великого, на основании которого екатеринбургское ООО "НПП «ГеоИнКарт»" проводило изыскания в Поросёнковом Логу


Примечательно, что РПЦ долгие годы не признавала подлинность найденных в Поросёнковом Логу останков членов царской семьи и называла их «Екатеринбургскими останками». Церковь официально придерживалась версии, что останки Николая II, его семьи и слуг, расстрелянных в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Доме Ипатьева, были уничтожены в Ганиной Яме, где впоследствии был выстроен большой монастырский комплекс. Однако, как показали исторические исследования и генетические экспертизы, на Ганиной Яме тела последнего российского императора и членов его семьи пробыли лишь чуть более суток – с утра 17 июля до вечера 18 июля, после чего их захоронили именно в Поросёнковом Логу, под настилом Старой Коптяковской дороги.


Выделенный жёлтым участок – место, где находится Мемориал Романовых. Однако границы объекта культурного наследия «Место обнаружения останков членов Царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге» шире, чем этот участок – в них входит и участок к востоку от него, в виде полукруга, именно его собираются вовлечь в хозяйственный оборот, судя по тексту письма


Во второй половине 2010-х, по инициативе патриарха Кирилла, РПЦ начала движение в сторону признания подлинности царских останков, в начале 2020-х должен был пройти Архиерейский собор, который, однако, не состоялся — сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за российско-украинского конфликта.

Представители фонда «Мемориал Романовых» подчёркивают, что Поросёнков Лог — последнее в Екатеринбурге связанное с царской семьёй место, сохранившее свою аутентичность и подлинность, поскольку Дом Ипатьева, где произошёл расстрел, был снесён в 1977 году, а шахты на Ганиной Яме, где пытались сжечь тела членов императорской семьи, были засыпаны и превращены в новодел во время строительства монастырского комплекса. В связи с этим фонд считает недопустимым застройку в Поросёнковом логу.

«Вечерние ведомости» сделали запрос в Министерство по управлению госимуществом Свердловской области с целью прояснить, что конкретно кроется за словами о «вовлечении в хозяйственный оборот». Мы опубликуем ответ на него, как только получим.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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