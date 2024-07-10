Свердловские власти хотят «вовлечь в хозяйственный оборот» территорию лесопарка, где находятся останки Николая II

Выделенный жёлтым участок – место, где находится Мемориал Романовых. Однако границы объекта культурного наследия «Место обнаружения останков членов Царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге» шире, чем этот участок – в них входит и участок к востоку от него, в виде полукруга, именно его собираются вовлечь в хозяйственный оборот, судя по тексту письма