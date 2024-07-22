Пожар в жилом доме Каменска-Уральского выгнал жильцов на улицу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Накануне вечером возгорание в пятиэтажном доме вынудило пожарных эвакуировать более полусотни человек. Среди спасённых от угрозы погибнуть в огне и дыму были спасены и дети.Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Белинского в городе Каменск-Уральский поступило в местную пожарную часть в четверг, 25 июля, в 21:49. По прибытии на место происшествия, пожарные в составе 23 человек определили, что горит квартира на третьем этаже и что имеется угроза для здоровья и жизни жильцов остальных квартир в доме. Было принято решение об эвакуации.Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы 46 человек, из них 3 ребёнка, которых с верхних этажей огнеборцы спускали по автолестнице. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены 14 человек, из них 5 детей, — сообщает телеграм-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский». Благодаря своевременной и слаженной работе пожарных пострадавших во вчерашнем пожаре не было.Менее, чем за полчаса огнеборцам удалось локализовать огонь, а уже к половине двенадцатого ночи открытые очаги горения были подавлены. В пик возгорания огонь охватывал площадь в 30 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.