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В Москве площадь Европы официально переименовали в площадь Евразии
Скриншот документа с сайта мэрии Москвы
Площадь Европы в Москве официально переименована в площадь Евразии.
Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
«Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии», — следует из опубликованного на сайте мэрии документа.
Тем же постановлением признан утратившим силу документ от декабря 2001 года о присвоении ансамблю наименования «Площадь Европы».
Площадь строилась с сентября 2001 года по сентябрь 2002 года в рамках совместного российско-бельгийского проекта как символ единства Европы.
Также в постановлении мэра говорится о том, что в Москве появится проспект Славского и улица Лиозновой.
Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
«Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии», — следует из опубликованного на сайте мэрии документа.
Тем же постановлением признан утратившим силу документ от декабря 2001 года о присвоении ансамблю наименования «Площадь Европы».
Площадь строилась с сентября 2001 года по сентябрь 2002 года в рамках совместного российско-бельгийского проекта как символ единства Европы.
Также в постановлении мэра говорится о том, что в Москве появится проспект Славского и улица Лиозновой.
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