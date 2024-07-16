В Москве площадь Европы официально переименовали в площадь Евразии

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Площадь Европы в Москве официально переименована в площадь Евразии.Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.«Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии», — следует из опубликованного на сайте мэрии документа.Тем же постановлением признан утратившим силу документ от декабря 2001 года о присвоении ансамблю наименования «Площадь Европы».Площадь строилась с сентября 2001 года по сентябрь 2002 года в рамках совместного российско-бельгийского проекта как символ единства Европы.Также в постановлении мэра говорится о том, что в Москве появится проспект Славского и улица Лиозновой.