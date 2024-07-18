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В Канаде из-за мощного лесного пожара эвакуированы тысячи жителей
Фото: Вечерние ведомости
Мощный лесной пожар охватил город Джаспер в канадских Скалистых горах, вынудив около 25 000 человек, включая местных жителей и туристов, покинуть свои дома.
Пожар, возникший в начале недели, быстро распространился из-за ветров и сухой погоды, уничтожив до 50% строений в городе, говорит премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит. Она, выражая сочувствие жителям Джаспера, подчеркнула, что восстановление будет долгим и сложным.
Мэр Джаспера Ричард Айрленд заявил, что огонь нанес серьезный ущерб городу, но, к счастью, пострадавших нет, сообщает CNN.
Пламя достигло южной окраины города в среду вечером, пожарные боролись с огнем всю ночь. Министр общественной безопасности провинции Майк Эллис отметил, что пожар переместился на 5 километров за 30 минут, создав стену огня высотой около 100 метров.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо одобрил предоставление федеральной помощи, включая военные ресурсы, для поддержки усилий по борьбе с огнем.
По данным CNN, в провинции Альберта продолжают действовать около 176 лесных пожаров, из которых 54 остаются неконтролируемыми. Ситуация в регионе остается напряженной, отмечают местные власти.
В целом лесные пожары вынудили более 235 000 человек эвакуироваться по всей Канаде. Владелица одного из отелей рассказала журналистам, что была вынуждена покинуть свое жилье вместе с 13 кошками и собакой. Теперь она не знает, что будет с её домом и бизнесом.
Лесные пожары также вызвали ухудшение качества воздуха в некоторых регионах США.
Пожар, возникший в начале недели, быстро распространился из-за ветров и сухой погоды, уничтожив до 50% строений в городе, говорит премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит. Она, выражая сочувствие жителям Джаспера, подчеркнула, что восстановление будет долгим и сложным.
Мэр Джаспера Ричард Айрленд заявил, что огонь нанес серьезный ущерб городу, но, к счастью, пострадавших нет, сообщает CNN.
Пламя достигло южной окраины города в среду вечером, пожарные боролись с огнем всю ночь. Министр общественной безопасности провинции Майк Эллис отметил, что пожар переместился на 5 километров за 30 минут, создав стену огня высотой около 100 метров.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо одобрил предоставление федеральной помощи, включая военные ресурсы, для поддержки усилий по борьбе с огнем.
По данным CNN, в провинции Альберта продолжают действовать около 176 лесных пожаров, из которых 54 остаются неконтролируемыми. Ситуация в регионе остается напряженной, отмечают местные власти.
В целом лесные пожары вынудили более 235 000 человек эвакуироваться по всей Канаде. Владелица одного из отелей рассказала журналистам, что была вынуждена покинуть свое жилье вместе с 13 кошками и собакой. Теперь она не знает, что будет с её домом и бизнесом.
Лесные пожары также вызвали ухудшение качества воздуха в некоторых регионах США.
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