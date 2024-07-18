В Канаде из-за мощного лесного пожара эвакуированы тысячи жителей

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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Мощный лесной пожар охватил город Джаспер в канадских Скалистых горах, вынудив около 25 000 человек, включая местных жителей и туристов, покинуть свои дома.Пожар, возникший в начале недели, быстро распространился из-за ветров и сухой погоды, уничтожив до 50% строений в городе, говорит премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит. Она, выражая сочувствие жителям Джаспера, подчеркнула, что восстановление будет долгим и сложным.Мэр Джаспера Ричард Айрленд заявил, что огонь нанес серьезный ущерб городу, но, к счастью, пострадавших нет, сообщает CNN.Пламя достигло южной окраины города в среду вечером, пожарные боролись с огнем всю ночь. Министр общественной безопасности провинции Майк Эллис отметил, что пожар переместился на 5 километров за 30 минут, создав стену огня высотой около 100 метров.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо одобрил предоставление федеральной помощи, включая военные ресурсы, для поддержки усилий по борьбе с огнем.По данным CNN, в провинции Альберта продолжают действовать около 176 лесных пожаров, из которых 54 остаются неконтролируемыми. Ситуация в регионе остается напряженной, отмечают местные власти.В целом лесные пожары вынудили более 235 000 человек эвакуироваться по всей Канаде. Владелица одного из отелей рассказала журналистам, что была вынуждена покинуть свое жилье вместе с 13 кошками и собакой. Теперь она не знает, что будет с её домом и бизнесом.Лесные пожары также вызвали ухудшение качества воздуха в некоторых регионах США.