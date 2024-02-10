Возрастное ограничение 18+
После сообщений о смерти Навального в Екатеринбурге появились стихийные мемориалы
Фото читателей Вечерних Ведомостей
Едва по соцсетям и новостным лентам пролетело сообщение о смерти российского «узника №1», как в разных городах страны начали возникать стихийные мемориалы. Екатеринбург, куда Алексей Навальный неоднократно приезжал и успел своими выступлениями завоевать немало сердец, исключением тоже не стал.
Цветы — где-то вместе с портретом Навального, а где и без него, — в Екатеринбурге возлагают сегодня в нескольких местах. Один из первых таких стихийных мемориалов появился в «переходе Цоя» на Плотинке. Сюда вместе с цветами приносят ещё и свечи, зажжённые в память об опальном политике, яром оппозиционере, которого посадили в тюрьму без шанса на освобождение. Другими местами возложения цветов стали памятник отцам-основателям Екатеринбурга (что тоже на Плотинке) и подножье памятника декабристам на одноимённой улице. Свежие цветы появились и на Мемориале жертвам политических репрессий на Ново-Московском тракте.
Хоть пока возложения цветов к стихийным мемориалам Навальному не заканчиваются тем же, чем закончилось на прошлой неделе возложение цветов к Чёрному тюльпану, народная скорбь, выраженная таким скромным способом, всё равно вызывает раздражение. Так, цветы и портрет Навального, возложенные на Декабристов, пролежали там недолго. Появился некий мужчина в костюмчике и мемориал уничтожил, не забыв прихватить букеты с собой (и тем самым уподобившись кладбищенским похитителям, таскающим цветы и конфеты с могил). Есть информация, что благообразный вандал и его более неприметно одетый подручный, участвовавший в разорении мемориала, — возможно, сотрудники Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, здание которой расположено поблизости.
Цветы — где-то вместе с портретом Навального, а где и без него, — в Екатеринбурге возлагают сегодня в нескольких местах. Один из первых таких стихийных мемориалов появился в «переходе Цоя» на Плотинке. Сюда вместе с цветами приносят ещё и свечи, зажжённые в память об опальном политике, яром оппозиционере, которого посадили в тюрьму без шанса на освобождение. Другими местами возложения цветов стали памятник отцам-основателям Екатеринбурга (что тоже на Плотинке) и подножье памятника декабристам на одноимённой улице. Свежие цветы появились и на Мемориале жертвам политических репрессий на Ново-Московском тракте.
Хоть пока возложения цветов к стихийным мемориалам Навальному не заканчиваются тем же, чем закончилось на прошлой неделе возложение цветов к Чёрному тюльпану, народная скорбь, выраженная таким скромным способом, всё равно вызывает раздражение. Так, цветы и портрет Навального, возложенные на Декабристов, пролежали там недолго. Появился некий мужчина в костюмчике и мемориал уничтожил, не забыв прихватить букеты с собой (и тем самым уподобившись кладбищенским похитителям, таскающим цветы и конфеты с могил). Есть информация, что благообразный вандал и его более неприметно одетый подручный, участвовавший в разорении мемориала, — возможно, сотрудники Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, здание которой расположено поблизости.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге задержали пять человек возле памятника «Чёрный тюльпан» во время возложения цветов
10 февраля 2024
10 февраля 2024
Задержанного за возложение цветов к памятнику «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге арестовали на 8 суток
11 февраля 2024
11 февраля 2024
В Екатеринбурге составили протоколы на трех задержанных за возложение цветов у «Черного тюльпана»
10 февраля 2024
10 февраля 2024
В Екатеринбурге планируют открыть новую станцию метро на Эльмаше
11 февраля 2024
11 февраля 2024