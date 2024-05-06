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Свердловское УГИБДД предупреждает водителей о заснеженных дорогах
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает автомобилистов о плохой видимости и заснеженных дорогах из-за непогоды на севере региона. Водителей призывают к осторожному вождению.
Сегодня утром снежные осадки наблюдались в районе Краснотурьинска, Нижней Туры, Новой Ляли, Североуральска, Серова. В Лесном после снегопада пошёл дождь, температура воздуха 2 градуса. Сейчас там работают дорожные службы, чтобы привести проезжую часть в надлежащие состояние.
Сегодня утром снежные осадки наблюдались в районе Краснотурьинска, Нижней Туры, Новой Ляли, Североуральска, Серова. В Лесном после снегопада пошёл дождь, температура воздуха 2 градуса. Сейчас там работают дорожные службы, чтобы привести проезжую часть в надлежащие состояние.
«Призываем водителей сохранять зимний стиль вождения в таких условиях и быть бдительными. Двигаться по заснеженным трассам на летних шинах опасно»,
– сказали в пресс-группе ГИБДД.
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