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В Пермском крае мошенники вновь выдают себя за судебных приставов

10.09 Среда, 8 мая 2024
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю предупреждает граждан о возобновившихся попытках обмана со стороны мошенников, которые выдают себя за судебных приставов.

Злоумышленники используют поддельные уведомления и электронную рассылку фишинговых писем. На электронную почту граждан приходят письма о наличии задолженности, которую необходимо срочно оплатить. В случае непогашения долга мошенники угрожают арестом банковских счетов и имущества. Письма содержат ссылки, с помощью которых якобы можно рассчитаться с задолженностью. Чтобы не стать жертвой обмана, при получении такого письма ни в коем случае нельзя открывать ссылку и нажимать иные активные кнопки! Таким образом злоумышленники могут получить доступ к вашим персональным данным и реквизитам банковских карт.

Обращаем внимание на то, что служба судебных приставов никогда не направляет уведомления и требования об оплате посредством электронной почты или смс-сообщений. ГУФССП России по Пермскому краю осуществляет информирование граждан следующими способами:
● во время личного визита судебного пристава-исполнителя;
● письменное уведомление, направляемое по почте;
● посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Главный судебный пристав Пермского края Абдул Алаудинов напоминает о правилах информационной безопасности: «Не передавайте персональную информацию о себе. Получайте достоверные сведения о наличии либо отсутствии задолженности только путем использования официальных источников: сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте ГУФССП России по Пермскому краю и личного кабинета на Едином портале государственных услуг. Оперативно и безопасно оплатить имеющиеся задолженности можно непосредственно на портале Госуслуг. Для тех пермяков, кто не пользуется онлайн-платежами, имеется возможность погашения задолженности в кредитных организациях, куда можно обратиться с готовой квитанцией, предварительно распечатанной в сервисе «Банк данных исполнительных производств»».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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