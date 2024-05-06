На 39% больше новых вакансий открылось за месяц в Свердловской области





– рассказала директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая. «Уровень конкуренции в регионе достаточно низкий: всего 2 резюме на вакансию. Впрочем, есть профессиональные области, где уровень еще ниже. В частности, в розничной торговле, медицине, автобизнесе на одну вакансию приходится чуть больше одного резюме. В производственной области и в области рабочего персонала – чуть больше полутора, в строительстве и в продажах – около двух резюме на вакансию»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Кадровый дефицит продолжает напоминать о себе. В апреле 2024 года в Свердловской области было размещено 60,4 тысячи вакансий, что на 39% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводят аналитики hh.ru.Серьёзнее всех год к году нарастили свое присутствие на рынке вакансий такие профессиональные области, как «домашний, обслуживающий персонал» (+64,5% относительно апреля 2023 года), «розничная торговля», «транспорт» и «страхование» (+60% в каждой), «административный персонал» (+54%).Если сравнивать число открытых вакансий в регионе месяц к месяцу, то относительно марта 2024 года прирост составил 4%. В этом случае выросла востребованность специалистов сфер «розничной торговли» (+13%), «автомобильного бизнеса» (+8%), «продаж, обслуживания клиентов», «строительства» и «добычи сырья» (+6% в каждой профобласти). При этом активнее всего в апреле искали менеджеров по продажам (8% от всех вакансий), продавцов-консультантов (6%) и водителей (5%).