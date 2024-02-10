В Екатеринбурге составили протоколы на трех задержанных за возложение цветов у «Черного тюльпана»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Из ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу отпустили трех девушек, задержанных после возложения цветов у памятника «Черный тюльпан» – Полину Берескину, Елизавету Казанцеву и Наталью Казанцеву. На всех их составили административные протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП, причем полицейские расценили мероприятие как несанкционированный пикет.В подвале на Фрунзе, 76 по-прежнему остаются Альберт Якупов и Иван Букин. Протокол на Альберта Якупова переписали, изменив часть 5 на часть 2 статьи 20.2 КоАП – то есть простое участие в публичном мероприятии на его организацию. Это уже «арестная» статья, Якупова оставляют на ночь в изоляторе, ему грозит до 10 суток ареста.С Ивана Букина, чей мобилизованный отец находится в зоне боевых действий, взяли только письменные объяснения. По словам адвоката Илдара Садыкова, в отделе Букину предложили помощь от некоей общественной организации, связанной с МВД – выяснить, какие проблемы есть у его мобилизованного отца, и помочь в их решении.К задержанным екатеринбуржцам в ОИАЗ УМВД на Фрунзе, 76 прибыли, предположительно, сотрудники Центра «Э» – для «беседы». Прибывшие сотрудники скрывают свои лица под масками.