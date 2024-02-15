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На выходившего в одиночный пикет в Екатеринбурге Дмитрия Бахтина составили протокол
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На выходившего в одиночный пикет в Екатеринбурге Дмитрия Бахтина, обращавшего к президенту с просьбой спасти его сына со СМА, составили протокол.
Как рассказала «Вечерним ведомостям» супруга Дмитрия Яна Бахтина, на её мужа составили протокол по статье 20.2 части 5, после чего отвезли в Ленинский районный суд Екатеринбурга. По данным It's My City, мужчину обвиняют в том, что он якобы проводил пикет с закрытым лицом.
Издание также сообщает, что протокол на Бахтина составлял должностное лицо полиции Отар Амоев, известный составлением протоколов на пенсионерок и активистов.
Напопним, что Дмитрий Бахтин сегодня вышел к резиденции полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе с плакатом, на котором была записано обращение к Владимиру Путину с просьбой помочь обеспечить его сына, который нуждается в жизненно необходимом лекарстве от СМА. Сначала к нему подходили сотрудники Росгвардии, а потом полиции, которые его и задержали.
Ранее Бахтины выиграли суд, который обязал областные власти закупить для их ребёнка «Спинразу». Однако Минздрав хочет через суд снять с себя обязанность обеспечивать ребёнка лекарством. Завтра, 16 февраля, суд должен вынести решение по этому вопросу.
Как рассказала «Вечерним ведомостям» супруга Дмитрия Яна Бахтина, на её мужа составили протокол по статье 20.2 части 5, после чего отвезли в Ленинский районный суд Екатеринбурга. По данным It's My City, мужчину обвиняют в том, что он якобы проводил пикет с закрытым лицом.
Издание также сообщает, что протокол на Бахтина составлял должностное лицо полиции Отар Амоев, известный составлением протоколов на пенсионерок и активистов.
Напопним, что Дмитрий Бахтин сегодня вышел к резиденции полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе с плакатом, на котором была записано обращение к Владимиру Путину с просьбой помочь обеспечить его сына, который нуждается в жизненно необходимом лекарстве от СМА. Сначала к нему подходили сотрудники Росгвардии, а потом полиции, которые его и задержали.
Ранее Бахтины выиграли суд, который обязал областные власти закупить для их ребёнка «Спинразу». Однако Минздрав хочет через суд снять с себя обязанность обеспечивать ребёнка лекарством. Завтра, 16 февраля, суд должен вынести решение по этому вопросу.
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