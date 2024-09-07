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Пассажир вызвал ДТП в Екатеринбурге, дернув за руль
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Утром 7 сентября на 39 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) в Орджоникидзевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, инцидент был вызван действиями пассажира, который в момент движения автомашины «Митсубиси» неожиданно потянул за руль.
В результате этой необдуманной манипуляции водитель потерял контроль над автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Камаз». Удар оказался достаточно сильным, чтобы серьезно травмировать пассажиров легкового автомобиля.
Один из пассажиров, находившийся на переднем сидении, был госпитализирован в реанимацию 23-й городской клинической больницы и находится в коме. Другой пассажир, сидевший на заднем сидении, получил травмы головы и грудной клетки.
В результате этой необдуманной манипуляции водитель потерял контроль над автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Камаз». Удар оказался достаточно сильным, чтобы серьезно травмировать пассажиров легкового автомобиля.
Один из пассажиров, находившийся на переднем сидении, был госпитализирован в реанимацию 23-й городской клинической больницы и находится в коме. Другой пассажир, сидевший на заднем сидении, получил травмы головы и грудной клетки.
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