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Тысячи юных путешественников отправились из Кольцово в Сочи и Анталью этим летом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В летние каникулы аэропорт Кольцово встретил и проводил 283 тысячи детей, большинство из которых отправились на отдых в Сочи и Анталью. По данным пресс-службы аэропорта, это число превзошло показатели прошлого года, когда было зарегистрировано 275 тысяч детей.
Наиболее популярными направлениями стали Сочи и Анталья. Более 56 тысяч детей отправились на отдых в Сочи, делая его самым востребованным курортом среди внутренних рейсов. За рубежом лидировала турецкая Анталья, куда полетели свыше 59 тысяч юных пассажиров.
Среди юных путешественников особенно выделяются малыши до двух лет — таких пассажиров насчитали более 25,5 тысячи. Пик детских перелетов пришелся на август, когда через Кольцово прошло около 98 тысяч детей.
Наиболее популярными направлениями стали Сочи и Анталья. Более 56 тысяч детей отправились на отдых в Сочи, делая его самым востребованным курортом среди внутренних рейсов. За рубежом лидировала турецкая Анталья, куда полетели свыше 59 тысяч юных пассажиров.
Среди юных путешественников особенно выделяются малыши до двух лет — таких пассажиров насчитали более 25,5 тысячи. Пик детских перелетов пришелся на август, когда через Кольцово прошло около 98 тысяч детей.
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