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Ночная трагедия в Верхней Пышме: пешеход погиб под колесами автомобиля

10.49 Суббота, 7 сентября 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция Верхней Пышмы проводит расследование обстоятельств ДТП, произошедшего ночью 7 сентября. На 4-м километре автодороги «Верхняя Пышма — Среднеуральск — поселок Исеть» 28-летний водитель «Hyundai Grand Starex», двигаясь в сторону Среднеуральска, сбил 35-летнюю женщину, внезапно появившуюся на проезжей части.

По данным ГИБДД Свердловской области, погибшая была одета в темную одежду и не имела световозвращающих элементов, что затруднило ее обнаружение на мокрой дороге. Водитель оказался трезв, однако он не успел среагировать на появление пешехода. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Полиция проводит проверку, чтобы установить состояние пострадавшей в момент аварии и причины ее нахождения на проезжей части в столь поздний час.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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