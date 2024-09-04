Возрастное ограничение 18+
Пренебрежение ремнями безопасности обернулось трагедией на трассе Екатеринбург — Тюмень
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Водительница погибла, а три пассажира оказались в больнице после серьезного ДТП на федеральной трассе, где никто из находившихся в автомобиле не был пристегнут.
7 сентября на 141-м километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» произошла трагедия, унесшая жизнь 74-летней водительницы и оставившая троих пассажиров с серьезными травмами. Инцидент случился в Камышловском районе около 01:54, когда автомобиль «Джили», следовавший со стороны Ирбита в направлении Асбеста, выехал на федеральную трассу.
По данным ГИБДД Свердловской области, водительница выбрала небезопасную скорость, что привело к потере контроля над автомобилем и столкновению с дорожным ограждением. В результате удара женщина скончалась на месте до прибытия скорой помощи. Три пассажира, находившиеся на заднем сидении, были срочно госпитализированы в Камышловскую больницу.
Установлено, что ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, что усугубило последствия аварии. Несмотря на 38-летний опыт вождения, женщина допустила ошибку, которая стоила ей жизни и нанесла тяжелые травмы ее попутчикам. Госавтоинспекция напоминает о жизненной важности использования ремней безопасности даже на коротких дистанциях.
7 сентября на 141-м километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» произошла трагедия, унесшая жизнь 74-летней водительницы и оставившая троих пассажиров с серьезными травмами. Инцидент случился в Камышловском районе около 01:54, когда автомобиль «Джили», следовавший со стороны Ирбита в направлении Асбеста, выехал на федеральную трассу.
По данным ГИБДД Свердловской области, водительница выбрала небезопасную скорость, что привело к потере контроля над автомобилем и столкновению с дорожным ограждением. В результате удара женщина скончалась на месте до прибытия скорой помощи. Три пассажира, находившиеся на заднем сидении, были срочно госпитализированы в Камышловскую больницу.
Установлено, что ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, что усугубило последствия аварии. Несмотря на 38-летний опыт вождения, женщина допустила ошибку, которая стоила ей жизни и нанесла тяжелые травмы ее попутчикам. Госавтоинспекция напоминает о жизненной важности использования ремней безопасности даже на коротких дистанциях.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В смертельном ДТП разбилась Toyota под Североуральском
04 сентября 2024
04 сентября 2024
Водитель протащил пешехода 100 метров: в Нижнем Тагиле разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП
01 сентября 2024
01 сентября 2024