Пренебрежение ремнями безопасности обернулось трагедией на трассе Екатеринбург — Тюмень

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Водительница погибла, а три пассажира оказались в больнице после серьезного ДТП на федеральной трассе, где никто из находившихся в автомобиле не был пристегнут.7 сентября на 141-м километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» произошла трагедия, унесшая жизнь 74-летней водительницы и оставившая троих пассажиров с серьезными травмами. Инцидент случился в Камышловском районе около 01:54, когда автомобиль «Джили», следовавший со стороны Ирбита в направлении Асбеста, выехал на федеральную трассу.По данным ГИБДД Свердловской области, водительница выбрала небезопасную скорость, что привело к потере контроля над автомобилем и столкновению с дорожным ограждением. В результате удара женщина скончалась на месте до прибытия скорой помощи. Три пассажира, находившиеся на заднем сидении, были срочно госпитализированы в Камышловскую больницу.Установлено, что ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, что усугубило последствия аварии. Несмотря на 38-летний опыт вождения, женщина допустила ошибку, которая стоила ей жизни и нанесла тяжелые травмы ее попутчикам. Госавтоинспекция напоминает о жизненной важности использования ремней безопасности даже на коротких дистанциях.