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Свердловская спортсменка побила мировой рекорд на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Китае
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Свердловская спортсменка Карина Бочкарёва в составе Российской сборной побила мировой рекорд в подъеме штурмовой лестницы на второй этаж учебной башни с результатом 6.70 секунд. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Она участвовала в X Чемпионате мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, который проходит с 5 по 11 сентября в городе Харбине (Китай).
В 2022 году Бочкарёва становилась вице-чемпионом мира в подъёме по штурмовой лестнице на Чемпионате мира в Узбекистане.
Она участвовала в X Чемпионате мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, который проходит с 5 по 11 сентября в городе Харбине (Китай).
В 2022 году Бочкарёва становилась вице-чемпионом мира в подъёме по штурмовой лестнице на Чемпионате мира в Узбекистане.
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