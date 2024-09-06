Свердловская спортсменка побила мировой рекорд на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Китае

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Свердловская спортсменка Карина Бочкарёва в составе Российской сборной побила мировой рекорд в подъеме штурмовой лестницы на второй этаж учебной башни с результатом 6.70 секунд. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области.Она участвовала в X Чемпионате мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, который проходит с 5 по 11 сентября в городе Харбине (Китай).В 2022 году Бочкарёва становилась вице-чемпионом мира в подъёме по штурмовой лестнице на Чемпионате мира в Узбекистане.