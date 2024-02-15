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Вышедшего на одиночный пикет к полпредству в Екатеринбурге Дмитрия Бахтина задержали
Фото предоставила Яна Бахтина
Дмитрия Бахтина, который сегодня выходил с одиночным пикетом к полпредству в Екатеринбурге, задержали. Его доставили в отделение полиции №5 на улице Сакко и Ванцетти, сообщила «Вечерним ведомостям» его супруга Яна Бахтина.
Дмитрий стоял у резиденции полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе с плакатом, на котором была записано обращение к Владимиру Путину. Он просил президента помочь спасти его сына, который нуждается в жизненно необходимом лекарстве от СМА.
До того, как Дмитрия Бахтина задержали, к нему подходили сотрудники Росгвардии, которые провели у него документы и сфотографировали его с плакатом. Позже приехали полицейские, заявившие отцу мальчика, что «они благотворительностью не занимаются». После этого Дмитрия задержали.
Дмитрий стоял у резиденции полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе с плакатом, на котором была записано обращение к Владимиру Путину. Он просил президента помочь спасти его сына, который нуждается в жизненно необходимом лекарстве от СМА.
До того, как Дмитрия Бахтина задержали, к нему подходили сотрудники Росгвардии, которые провели у него документы и сфотографировали его с плакатом. Позже приехали полицейские, заявившие отцу мальчика, что «они благотворительностью не занимаются». После этого Дмитрия задержали.
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Дмитрий Бахтин вышел на пикет к полпредству в Екатеринбурге с обращением к Владимиру Путину
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