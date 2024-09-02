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В Екатеринбурге простятся с хореографом Игорем Рамазановым, погибшим в горах Хан-Тенгри

16.31 Суббота, 7 сентября 2024
Фото: социальные сети Игоря Рамазанова
В Екатеринбурге 10 сентября состоится вечер памяти в честь хореографа Игоря Рамазанова, трагически погибшего на горе Хан-Тенгри в Азии. Известный преподаватель латиноамериканских танцев, Рамазанов погиб 6 августа во время спуска с вершины из-за схода лавины и снегопада. Его тело было обнаружено на высоте 6,3 тысячи метров, однако в силу сложных погодных условий его не могли сразу эвакуировать.

Вечер памяти пройдет в 19:00 в Center Club на улице Бориса Ельцина, 3. Организаторы мероприятия, в том числе брат Игоря, Руслан Рамазанов, призывают всех, кто знал и ценил талант хореографа, собраться, чтобы почтить его память.

Ждем всех, кто знал Игоря, кто неравнодушно относился к его творчеству, к его жизненному пути на вечере светлой памяти. Dress code — ничего черного,

— сообщил брат погибшего в социальных сетях


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:49 Свердловская спортсменка побила мировой рекорд на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Китае
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20:25 Жителя посёлка Пышма лишили свободы за две банки пороха
19:46 Свердловский облсуд вместе с Музеем истории Екатеринбурга готовит историческую выставку
19:18 В Екатеринбурге ищут свидетелей травмирования старушки машиной
18:49 Архитектурное наследие Свердловской области обследовано наполовину
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