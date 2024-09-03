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В Нижнем Тагиле пытались доставить 12 мобильных телефонов в колонию строгого режима
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Сотрудники Управления исполнения наказаний сообщили о попытке незаконной доставки 12 мобильных телефонов в исправительную колонию строгого режима ИК-5 в Нижнем Тагиле.
Инцидент произошел 6 сентября. Во время обхода прилегающей территории сотрудники отдела безопасности обнаружили три свертка с мобильными устройствами.
Как сообщили в пресс-службе ФСИН Свердловской области, свертки были найдены на одном из участков, прилегающих к колонии. Сейчас проводится проверка, чтобы установить, кто пытался передать запрещенные предметы заключенным и каким образом свертки были доставлены на территорию учреждения.
Инцидент произошел 6 сентября. Во время обхода прилегающей территории сотрудники отдела безопасности обнаружили три свертка с мобильными устройствами.
Как сообщили в пресс-службе ФСИН Свердловской области, свертки были найдены на одном из участков, прилегающих к колонии. Сейчас проводится проверка, чтобы установить, кто пытался передать запрещенные предметы заключенным и каким образом свертки были доставлены на территорию учреждения.
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