В Нижнем Тагиле пытались доставить 12 мобильных телефонов в колонию строгого режима

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сотрудники Управления исполнения наказаний сообщили о попытке незаконной доставки 12 мобильных телефонов в исправительную колонию строгого режима ИК-5 в Нижнем Тагиле.Инцидент произошел 6 сентября. Во время обхода прилегающей территории сотрудники отдела безопасности обнаружили три свертка с мобильными устройствами.Как сообщили в пресс-службе ФСИН Свердловской области, свертки были найдены на одном из участков, прилегающих к колонии. Сейчас проводится проверка, чтобы установить, кто пытался передать запрещенные предметы заключенным и каким образом свертки были доставлены на территорию учреждения.