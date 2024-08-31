iPhone 11 стал лидером продаж на вторичном рынке в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Перед презентацией новой модели iPhone жители Екатеринбурга активно избавляются от старых смартфонов Apple. Наиболее популярным на рынке ресейла стал iPhone 11, который чаще всего меняет владельцев.По данным аналитиков Авито Товаров, в августе продажи смартфонов Apple на вторичном рынке в Екатеринбурге выросли на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Особенно заметен интерес к моделям iPhone 11, iPhone 13 и iPhone 12, которые жители города активно перепродают на фоне ожидаемой презентации нового устройства.Лидером вторичного рынка стал iPhone 11, на долю которого пришлось 11% всех продаж Apple-устройств на Авито. За последний год спрос на эту модель вырос на 14%, а средняя цена упала до 18 000 рублей, что на 29% ниже, чем в прошлом году. На втором месте оказался iPhone 13 с 5% доли рынка и удвоенным годовым ростом продаж. Средняя цена на него составила 35 000 рублей, что на 30% меньше, чем годом ранее. Аналогичные тенденции наблюдаются и у iPhone 12, который занимает третье место по популярности с 5% доли и средним ценником в 35 000 рублей — на 27% меньше по сравнению с прошлым годом.Замыкают пятерку лидеров iPhone 13 Pro и iPhone XR, чьи продажи также показали значительный рост, несмотря на снижение цен. Так, iPhone 13 Pro подешевел на 29%, а iPhone XR — на 27%.