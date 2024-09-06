Возрастное ограничение 18+
В Москве отменили юбилейный концерт уральской группы «Курара»
Фото: телеграм-канал «Курара»
В Москве отменили юбилейный концерт музыкальной группы «Курара» из Екатеринбурга. Об этом музыканты сообщили своим поклонникам в социальных сетях.
К слову, накануне же был день рождения у фронтмена «Курары» Олега Ягодина.
Ранее без озвучивания конкретных причин были отменены все августовские концерты «Курары» в городах Поволжья и Юга России. Однако на тот момент в группе рассчитывали, что концерты в Москве 20 сентября и в Екатеринбурге 28 сентября состоятся.
В начале этого года в ряде СМИ публиковался «стоп-лист» российских исполнителей, концерты которых якобы не рекомендовано проводить на российских площадках. В их числе указывалась и «Курара». Вероятной причиной является то, что в 2022 году Олег Ягодин был оштрафован Кировским судом Екатеринбурга по статье о дискредитации.
Мы вынуждены сообщить, что концерт, который должен был состояться 20 сентября в «Море Музыки», отменяется. Это происходит по независящим от группы и организаторов причинам, на которые никто из нас на данный момент не может повлиять,
— написали накануне в соцсетях рок-группы
К слову, накануне же был день рождения у фронтмена «Курары» Олега Ягодина.
Ранее без озвучивания конкретных причин были отменены все августовские концерты «Курары» в городах Поволжья и Юга России. Однако на тот момент в группе рассчитывали, что концерты в Москве 20 сентября и в Екатеринбурге 28 сентября состоятся.
В начале этого года в ряде СМИ публиковался «стоп-лист» российских исполнителей, концерты которых якобы не рекомендовано проводить на российских площадках. В их числе указывалась и «Курара». Вероятной причиной является то, что в 2022 году Олег Ягодин был оштрафован Кировским судом Екатеринбурга по статье о дискредитации.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Ещё один миграционный рейд прошёл в Екатеринбурге
06 сентября 2024
06 сентября 2024
15 сентября в столице Урала отключат фонтаны
02 сентября 2024
02 сентября 2024