В Москве отменили юбилейный концерт уральской группы «Курара»



написали накануне в соцсетях рок-группы

Мы вынуждены сообщить, что концерт, который должен был состояться 20 сентября в «Море Музыки», отменяется. Это происходит по независящим от группы и организаторов причинам, на которые никто из нас на данный момент не может повлиять,