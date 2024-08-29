В Камышлове ночью сгорел жилой дом на площади 200 квадратных метров





— сообщает на странице «ВКонтакте» компания Сегодня ночью на месте происшествия присутствовали сотрудники нашей компании и администрации города, утром состоялось заседание комиссии по данной ситуации с участием МЧС, администрации и управляющей компании. К двум часам дня нужно максимально собрать контактные телефоны всех, кто жил в этом доме, для рассмотрения вопроса о предоставлении материальной помощи и жилья,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Ночью 7 сентября в 00:40 по местному времени в МЧС Свердловской области поступило сообщение о возгорании в 12-квартирном двухэтажном жилом доме по улице Карла Либкнехта в Камышлове. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, уничтожив крышу, повредив стены, перекрытия и имущество жильцов.В тушении пожара участвовали пять единиц техники и 20 сотрудников МЧС. Локализовать пламя удалось в 01:30, а полностью ликвидировать открытое горение — только к 02:58. Работы по проливке и разбору конструкций завершились в 05:40.Управляющая компания ООО «ЭСТРА-УК» в сообществе «ВКонтакте» призвала всех жителей дома срочно предоставить свои контактные данные для передачи в администрацию.Причина пожара пока не установлена, но по сообщениям компании, очаг возгорания находился в квартире на втором этаже.Также редакция газеты «Камышловские известия» с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов принимает посуду, одежду, обувь для детей и взрослых, предметы первой необходимости, а также денежные средства.