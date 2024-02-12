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Дмитрий Бахтин вышел на пикет к полпредству в Екатеринбурге с обращением к Владимиру Путину
Фото предоставлено Яной Бахтиной
В Екатеринбурге отец маленького Миши, страдающего от СМА, Дмитрий Бахтин вышел на пикет к полпредству в Екатеринбурге с обращением к Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Он уже много месяцев пытается добиться предоставления от государства жизненно необходимого лекарства для своего сына.
Ранее он выходил на акции в том числе и на Красную площадь в Москву. В Екатеринбурге у Бахтина проверили документы сотрудники Росгвардии, никаких препятствий к выражению просьбы пока не было.
Напомним, что проблема лечения Миши Бахтина заключается в том, что врачи не выдают ему препарат для лечения СМА, аргументируя это недоказанностью безопасности лечения «Спинразой» и «Рисдиплама» после укола «ЗолгенСМА», хотя благодаря поддержке благотворителей, как заявили родители, мальчику уже ставили такой укол и негативных последствий не было.
Ранее Бахтины выиграли суд, который обязал областные власти закупить для их ребёнка «Спинразу». Однако Минздрав хочет через суд снять с себя обязанность обеспечивать ребёнка лекарством. Завтра, 16 февраля, суд должен вынести решение по этому вопросу.
Он уже много месяцев пытается добиться предоставления от государства жизненно необходимого лекарства для своего сына.
Ранее он выходил на акции в том числе и на Красную площадь в Москву. В Екатеринбурге у Бахтина проверили документы сотрудники Росгвардии, никаких препятствий к выражению просьбы пока не было.
Напомним, что проблема лечения Миши Бахтина заключается в том, что врачи не выдают ему препарат для лечения СМА, аргументируя это недоказанностью безопасности лечения «Спинразой» и «Рисдиплама» после укола «ЗолгенСМА», хотя благодаря поддержке благотворителей, как заявили родители, мальчику уже ставили такой укол и негативных последствий не было.
Ранее Бахтины выиграли суд, который обязал областные власти закупить для их ребёнка «Спинразу». Однако Минздрав хочет через суд снять с себя обязанность обеспечивать ребёнка лекарством. Завтра, 16 февраля, суд должен вынести решение по этому вопросу.
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