Родители Миши Бахтина останутся ночевать в палатке возле здания свердловского Минздрава, пока их сыну не помогут

– объяснила Яна Бахтина «Вечерним ведомостям».

«Мы сейчас поставили палатку возле здания Минздрава Свердловской области. Мы сказали, что мы не уйдем отсюда, пока вопрос по ребенку не решится, потому что обещаний мы уже слышали много, консилиум проводили миллион раз, и это не дало никакого результата. Министр сам, когда была личная встреча на той неделе, сказал: "Ребенку надо помогать. Мы будем помогать". Все. На этом опять все слова оказались пустыми – помощь не осуществляется. Помощь – это когда распоряжение дали и ребенку помогли. Вот это помощь. Все остальное это не помощь. Это уже круги ада. Поэтому мы поставили палатку и если нужно будет, мы готовы здесь остаться ночевать»,