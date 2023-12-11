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Родители Миши Бахтина останутся ночевать в палатке возле здания свердловского Минздрава, пока их сыну не помогут

13.18 Понедельник, 11 декабря 2023
Фото предоставила Яна Бахтина
Вышедший на пикет к зданию Минздрава Свердловской области Дмитрий Бахтин, папа Миши со СМА, намерен остаться ночевать на улице несмотря на мороз, если не будет решен вопрос с лечением их сына.

«Мы сейчас поставили палатку возле здания Минздрава Свердловской области. Мы сказали, что мы не уйдем отсюда, пока вопрос по ребенку не решится, потому что обещаний мы уже слышали много, консилиум проводили миллион раз, и это не дало никакого результата. Министр сам, когда была личная встреча на той неделе, сказал: "Ребенку надо помогать. Мы будем помогать". Все. На этом опять все слова оказались пустыми – помощь не осуществляется. Помощь – это когда распоряжение дали и ребенку помогли. Вот это помощь. Все остальное это не помощь. Это уже круги ада. Поэтому мы поставили палатку и если нужно будет, мы готовы здесь остаться ночевать»,

– объяснила Яна Бахтина «Вечерним ведомостям».


Она также заявила, что им уже ничего не страшно и они готовы ночевать возле здания Минздрав несколько дней, если это потребуется.

По ее словам, Дмитрий Бахтин вышел на пикет в 9 часов. Прошло три часа и к ним до сих пор никто не вышел из министерства, чтобы поговорить и попытаться хоть как-то решить вопрос.

Напомним, что сегодня в региональном департаменте информационной политики, что губернатор поручил Минздраву провести очередной консилиум по поводу лечения. Бахтины назвали эту информацию вбросом.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:31 В Екатеринбурге начался суд над обвиняемой в убийстве трех детей
13:18 Родители Миши Бахтина останутся ночевать в палатке возле здания свердловского Минздрава, пока их сыну не помогут
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