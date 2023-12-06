В ДИПе заявили о поручении свердловского губернатора организовать лечение Миши Бахтина со СМА

– ответила корреспонденту «Вечерних ведомостей» мама ребенка Яна Бахтина.

«С нами никто не связывался. Это очередной вброс информации для общественности, чтобы они думали, что у нас очень хороший губернатор и Свердловская область готова лечить детей. Это не правда. Тем более, что 3 июля поступала точно такая же информация, что в правительстве решили, что завтра предложат препарат "Спинраза" ребенку, и опять же никто не связывался. Эти вбросы постоянные. Это не правда. Мы это абсолютно отрицаем. Ни в прошлый раз никто не связался, ни в этот раз»,