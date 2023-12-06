Возрастное ограничение 18+
В ДИПе заявили о поручении свердловского губернатора организовать лечение Миши Бахтина со СМА
Фото предоставила Яна Бахтина
В департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что губернатор поручил Минздраву провести очередной консилиум по поводу лечения маленького Миши Бахтина со СМА. Родители мальчика назвали это вбросом.
Утверждается, что Евгений Куйвашев поручил Минздраву Свердловской области организовать расширенный врачебный консилиум с привлечением ведущих специалистов по лечению больного СМА Миши Бахтина, который обещают провести 19 декабря.
Бахтины заявили, что с ними никто не связывался по этому поводу. Также у них нет уверенности в том, что консилиум проведут и ребенок сможет получить назначенную ему терапию.
Напомним, что 3 июля в близком к свердловскому губернатору телеграм канале «Не для протокола» заявлялось, что родителям Миши Бахтина предложат поставят укол мальчику на следующий день. Однако 4 июля министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов заявил, что препарат закуплен, но для того, чтобы его поставить нужно решение федерального консилиума.
Сегодня отец мальчика Миши Бахтина вновь вышел в пикет.
Утверждается, что Евгений Куйвашев поручил Минздраву Свердловской области организовать расширенный врачебный консилиум с привлечением ведущих специалистов по лечению больного СМА Миши Бахтина, который обещают провести 19 декабря.
«В случае отсутствия нарушений в состоянии здоровья ребенка, побочных действий препарата, при условии дачи родителями добровольного информированного согласия тандемная терапия может быть продолжена с ежеквартальным контролем лабораторно-инструментальных исследований. Приобретение препарата планируется за счет средств областного бюджета», – говорится в сообщении ДИПа.
Бахтины заявили, что с ними никто не связывался по этому поводу. Также у них нет уверенности в том, что консилиум проведут и ребенок сможет получить назначенную ему терапию.
«С нами никто не связывался. Это очередной вброс информации для общественности, чтобы они думали, что у нас очень хороший губернатор и Свердловская область готова лечить детей. Это не правда. Тем более, что 3 июля поступала точно такая же информация, что в правительстве решили, что завтра предложат препарат "Спинраза" ребенку, и опять же никто не связывался. Эти вбросы постоянные. Это не правда. Мы это абсолютно отрицаем. Ни в прошлый раз никто не связался, ни в этот раз»,
– ответила корреспонденту «Вечерних ведомостей» мама ребенка Яна Бахтина.
Напомним, что 3 июля в близком к свердловскому губернатору телеграм канале «Не для протокола» заявлялось, что родителям Миши Бахтина предложат поставят укол мальчику на следующий день. Однако 4 июля министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов заявил, что препарат закуплен, но для того, чтобы его поставить нужно решение федерального консилиума.
«Это для того, чтобы просто успокоить родителей, и они пошли домой. Только для этого. Нам очень неприятно, что происходит в нашем регионе. Это уже второй раз повторяется. Они играют с ребенком с маленьким. Это позор. Просто позор»,
– сказала Яна Бахтина.
Сегодня отец мальчика Миши Бахтина вновь вышел в пикет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Из-за аномального холода в Свердловской области городские службы перевели в усиленный режим
06 декабря 2023
06 декабря 2023