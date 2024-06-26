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В городе-спутнике Екатеринбурга спикер думы поднял вопрос о повышении стоимости коммунальных услуг
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Среднеуральске, одном из городов-спутников Екатеринбурга, в местной думе был поднят вопрос о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказал местный житель, обеспокоенный возможным ростом тарифов.
Вопрос был поднят не рядовым депутатом, а спикером думы, Вениамином Бикташевым (ранее он фигурировал в новостях на veved.ru в связи с лишением его водительских прав за пьяную езду), сообщил собеседник «Вечерних ведомостей».
Позицию спикера (поддерживаемую рядом депутатов гордумы Среднеуральска) он связал с их возможной аффилированностью с местной коммунальной компанией. Повышение тарифа может быть выгодно бенефициару управляющей компании, обслуживающей почти весь Среднеуральск – ООО УК «РЭМП-Среднеуральск», екатеринбургскому бизнесмену Дмитрию Липину.
В полномочиях местной думы повысить т.н. «муниципальный тариф» – стоимость коммунальных услуг по содержанию жилья в расчете на квадратный метр. Данный тариф, помимо того, что он применяется к муниципальному жилфонду, используется управляющими компаниями в качестве ориентира для расчёта собственных тарифов. А повышение данного тарифа, в свою очередь, традиционно становится аргументом, используемым управляющими компаниями для роста собственных расценок на обслуживание.
В обоснование необходимости повышения тарифа, Вениамин Бикташев указал на то, что в одном отдельно взятом СНТ «Черемшанка» на территории Среднеуральского городского округа, средств, получаемых управляющей компанией, якобы не хватает на вывоз жидких бытовых отходов. Однако не все его коллеги по думе с этим согласны, сообщил источник veved.ru.
Отметим, что в повестке заседания думы, о котором идёт речь, указанного вопроса не значится. Вероятно, на обсуждение его внесли «с голоса», чтобы «прощупать почву» и узнать реакцию депутатов, не связанных с бизнесом Дмитрия Липина. Оперативно получить комментарий у самого Вениамина Бикташева для прояснения ситуации «Вечерним ведомостям» не удалось.
Добавим, что с сегодняшнего дня по всей России и без того повысилась плата за ЖКХ – согласно правительственному постановлению, с 1 июля 2024 года совокупный платёж граждан за жилищно-коммунальные услуги проиндексирован на 9,8% – это самое значительное единоразовое повышение тарифов за последние годы.
Вопрос был поднят не рядовым депутатом, а спикером думы, Вениамином Бикташевым (ранее он фигурировал в новостях на veved.ru в связи с лишением его водительских прав за пьяную езду), сообщил собеседник «Вечерних ведомостей».
Позицию спикера (поддерживаемую рядом депутатов гордумы Среднеуральска) он связал с их возможной аффилированностью с местной коммунальной компанией. Повышение тарифа может быть выгодно бенефициару управляющей компании, обслуживающей почти весь Среднеуральск – ООО УК «РЭМП-Среднеуральск», екатеринбургскому бизнесмену Дмитрию Липину.
В полномочиях местной думы повысить т.н. «муниципальный тариф» – стоимость коммунальных услуг по содержанию жилья в расчете на квадратный метр. Данный тариф, помимо того, что он применяется к муниципальному жилфонду, используется управляющими компаниями в качестве ориентира для расчёта собственных тарифов. А повышение данного тарифа, в свою очередь, традиционно становится аргументом, используемым управляющими компаниями для роста собственных расценок на обслуживание.
В обоснование необходимости повышения тарифа, Вениамин Бикташев указал на то, что в одном отдельно взятом СНТ «Черемшанка» на территории Среднеуральского городского округа, средств, получаемых управляющей компанией, якобы не хватает на вывоз жидких бытовых отходов. Однако не все его коллеги по думе с этим согласны, сообщил источник veved.ru.
Отметим, что в повестке заседания думы, о котором идёт речь, указанного вопроса не значится. Вероятно, на обсуждение его внесли «с голоса», чтобы «прощупать почву» и узнать реакцию депутатов, не связанных с бизнесом Дмитрия Липина. Оперативно получить комментарий у самого Вениамина Бикташева для прояснения ситуации «Вечерним ведомостям» не удалось.
Фрагмент повестки заседания с официального сайта гордумы Среднеуральска
Добавим, что с сегодняшнего дня по всей России и без того повысилась плата за ЖКХ – согласно правительственному постановлению, с 1 июля 2024 года совокупный платёж граждан за жилищно-коммунальные услуги проиндексирован на 9,8% – это самое значительное единоразовое повышение тарифов за последние годы.
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