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Вышедшего на пикет на Красную площадь екатеринбуржца Дмитрия Бахтина задержали
Скрин из видео: «Новая газета»
Сегодня в Москве задержали екатеринбуржца Дмитрия Бахтина, вышедшего на пикет на Красную площадь с просьбой спасти его сына со СМА, которому требуется лечение. Что стало с мальчиком после задержания его папы, неизвестно.
Дозвониться до Дмитрия Бахтина и представляющего интересы его семьи юриста корреспонденту «Вечерних ведомостей» не удалось. Их телефоны сейчас недоступны. По некоторым данным, Бахтины сейчас находятся в московском отделе полиции.
Напомним, что маленькому Мише Бахтину нужно пожизненно принимать дорогостоящий препарат «Рисдиплам», но его не предоставляют.
Ранее Бахтин выходил с аналогичным плакатом – с просьбой спасти сына к зданию резиденции свердловского губернатора. Также родители ребенка говорили о намерении обратиться к президенту.
Дозвониться до Дмитрия Бахтина и представляющего интересы его семьи юриста корреспонденту «Вечерних ведомостей» не удалось. Их телефоны сейчас недоступны. По некоторым данным, Бахтины сейчас находятся в московском отделе полиции.
Напомним, что маленькому Мише Бахтину нужно пожизненно принимать дорогостоящий препарат «Рисдиплам», но его не предоставляют.
Ранее Бахтин выходил с аналогичным плакатом – с просьбой спасти сына к зданию резиденции свердловского губернатора. Также родители ребенка говорили о намерении обратиться к президенту.
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