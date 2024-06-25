Героем вечера в Белинке станет Ренуар

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская областная библиотека имени В. Белинского давно из места, где можно почитать в тиши редкую книгу или поискать нужную информацию для реферата (доклада, докторской, журнальной статьи), превратилась в культурный центр для любителей самого разного видов искусств. И фотовыставки здесь устраивают, и музыку слушают, и под гитару песни поют. А через несколько дней библиотеку интересно будет посетить ценителям французской живописи.Вечер четверга в библиотеке имени Белинского посвятят великому французскому импрессионисту Пьеру Огюсту Ренуару. В актовом зале основного здания посетителям прочтут о нём лекцию. Из которой, в частности, слушатели узнают, что живописал Ренуар не только в импрессионистской манере. Были в его творчестве и другие периоды.С лекцией о Ренуаре в Белинке выступит художник и популяризатор искусства Надежда Маценко. Она расскажет и о творчестве художника, и о поворотах его судьбы. Из её выступления можно будет понять, чем именно Ренуар выделялся среди своих современников и сограждан, среди которых было немало талантливых художников.Лекция «Ренуар» запланирована в Белинке на 4 июля, на половину седьмого вечера. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.