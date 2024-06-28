На Нижнесергинский лес напал жучок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Карантин пришлось объявить на лесной территории Нижнесергинского района Свердловской области. Здесь обнаружили насекомое-вредителя.Опасного вредителя в лесах Нижнесергинского района обнаружили после того, как стали замечать гибель пихтовых деревьев. Кроны пих и елей сначала из зелёных становятся красными, а потом и вовсе засыхают. Причиной массовой гибели великанов оказался малюсенький жучок — уссурийский полиграф. Он точит кору и ствол заражённого дерева, да так жадно, что жертва стремительно увядает. Что хуже всего — полиграф стремительно размножается и полчища его очень быстро захватывают всё новые и новые деревья.По сведениям от Россельхознадзора, для борьбы с уссурийским полиграфом в Нижнесергинском районе установили фитосанитарный режим. Карантин действует на площади 9065,4 гектар. Деревья на заражённых участках придётся сжигать, поскольку это единственный эффективный способ борьбы с уссурийским полиграфом.К слову, следы деятельности завезённого с Дальнего Востока вредителя можно обнаружить и в лесных парках Екатеринбурга. Считающийся обитателем исключительно территорий Дальнего Востока, Китая, Японии и восточной части России, полиграф вместе с древесиной проникает всё западнее. Бороться с ним пришлось недавно в Московской и Ленинградской областях.