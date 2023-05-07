В Верхней Пышме в День Победы состоялся парад военной техники времен Великой Отечественной войны





– сказал глава Верхней Пышмы Иван Соломин. «Мы гордимся нашими земляками. Жители нашего города традиционно в День победы выходят на митинг, чтобы отдать дань памяти подвигу наших предков. На празднование Дня победы в Верхнюю Пышму приезжает много гостей, чтобы посмотреть, в первую очередь, на торжественное шествие техники времен Великой Отечественной войны и принять участие в праздничных мероприятиях. Поздравляю всех с этим святым для каждого россиянина днем – Днем победы!»,

Юлия Медведева, фото автора © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме, в медной стойлице Урала, встретили 78-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Кульминацией праздника стало торжественное шествие военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК, а завершением – зрелищный пилотаж летчиков группы «Русь».Парад военной техники открыли знаменные группы, которые пронесли Знамя Победы и Государственный Флаг Российской Федерации в сопровождении сводного военного оркестра Центрального военного округа.В этом году по Успенскому проспекту Верхней Пышмы проехали 33 единицы техники: средние танки Т-34, Т-28, самоходная установка СУ-100, грузовой автомобиль ГАЗ-ААА с 37-миллиметровой автоматической зенитной пушкой, автомобиль ЗИС-12 с прожекторной установкой, бронеавтомобиль БА-6, легкий танк Т-70, тяжелые танки КВ-1, ИС-2, ИС-3, Т-35 и другие боевые машины.Шествие военной техники невозможно представить без легендарной «тридцатьчетверки». Благодаря своим эксплуатационным и боевым характеристикам, а также возможности массового производства, Т-34 стал основным средним танком Красной Армии в Великой Отечественной войне и по праву называется «танком Победы».Завершилось шествие выступлением группы «Русь». Летчики продемонстрировали порядка десяти фигур высшего пилотажа.