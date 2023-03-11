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В мэрии Екатеринбурга заявили, что не отказываются от строительства новой школы на Уктусе
Общество
Иллюстрация: проект школы на улице Рощинской от АПК «Аппарат»
В администрации Екатеринбурга заявили, что не намерены отказываться от планов построить новую школу в левобережной части Уктуса – на улице Рощинской.
Отмена госзакупки, которая возмутила местных жителей , носит «технический» характер, заявили в городской администрации.
Иными словами, выставленная закупка была частью большого процесса конкурсной процедуры – она не отменена, а архивирована. Следом за ней свою часть на портале Госзакупок оформит область – и тогда закупка в целом появится снова, уже с подтверждённым финансированием, — уточнили в пресс-службе мэрии в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей».
Напомним, жители активно застраивающейся левобережной части Уктуса ждут новую школу с 2012 года, но власти постоянно откладывали начало её строительства. Из-за этого единственная в микрорайоне 131-я школа переполнена – сейчас она работает в три смены, а в классах учатся по 35 учеников.
После того на сайте госзакупок появилась информация об отмене аукциона на строительство обещанной школы с мотивировкой «возникновение иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно», жители Уктуса стали недоумевать, посчитав что власти передумали строить школу. Одна из жительниц Уктуса даже вышла по этому поводу в одиночный пикет.
Отмена госзакупки, которая возмутила местных жителей , носит «технический» характер, заявили в городской администрации.
«Был выполнен первый этап размещения закупки – размещение плана графика закупок Управления капитального строительства города Екатеринбурга, с целью фиксирования лимитов городского бюджета под объект, указания наличия доли города для привлечения софинансирования из областного бюджета»
— сообщили в городском комитете по строительству.
Иными словами, выставленная закупка была частью большого процесса конкурсной процедуры – она не отменена, а архивирована. Следом за ней свою часть на портале Госзакупок оформит область – и тогда закупка в целом появится снова, уже с подтверждённым финансированием, — уточнили в пресс-службе мэрии в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей».
Напомним, жители активно застраивающейся левобережной части Уктуса ждут новую школу с 2012 года, но власти постоянно откладывали начало её строительства. Из-за этого единственная в микрорайоне 131-я школа переполнена – сейчас она работает в три смены, а в классах учатся по 35 учеников.
После того на сайте госзакупок появилась информация об отмене аукциона на строительство обещанной школы с мотивировкой «возникновение иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно», жители Уктуса стали недоумевать, посчитав что власти передумали строить школу. Одна из жительниц Уктуса даже вышла по этому поводу в одиночный пикет.
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Екатеринбурженка вышла в одиночный пикет после отмены госзакупки на строительство школы
11 марта 2023
11 марта 2023