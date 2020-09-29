Про уральского экс-схиимонаха Сергия снимут фильм или сериал

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

О скандальном отце Сергии из Екатеринбурга снимут фильм или сериал. За работу возьмется режиссер Александр Роднянский.«Одной из самых громких историй этого странного года стало противостояние официальной Русской православной церкви и радикального проповедника, «схиигумена» Сергия. Сознательно беру его сан в кавычки, поскольку этот человек был уже и извергнут из сана, и отлучен от Церкви. Несколько дней назад против него было возбуждено уголовное дело по фактам насилия над детьми», - написал режиссер в своем Instagram.Он напомнил, что ранее отличные репортажи об экс-схиимонахе делали Русская служба ВВС, проект «Такие дела» и Ксения Собчак.«Сергий, как в своё время это делали и большевики, дает максимально простые ответы на вызовы сложнейшего мира. Этим он и привлекает тех, кого мучают неопределенность, тревожность, недоверие, неуверенность в завтрашнем дне - тех, кого так много в современном мире», - заявил Роднянский.