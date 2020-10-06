В Екатеринбурге представлены эскизы объектов Универсиады-2023

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram показал, как будут выглядеть объекты Универсиады-2023 в Екатеринбурге.«К этому мероприятию мы строим сразу несколько спортивных объектов, улучшаем инфраструктуру города — все это станет наследием уральцев после проведения соревнований. В частности, объекты Деревни Игр мы планируем передать Уральскому федеральному университету. Сегодня о ходе строительства объектов Игр я рассказал на заседании совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта, которое провел Владимир Путин», - написал губернатор.Так, до конца года текущего в уральской столице будет достроена Академия волейбола имени Николая Карполя, в 2021 году – футбольный центр «Уральская футбольная академия» и Дворец самбо в Верхней Пышме. Также планируется завершить строительство Дворца дзюдо, объектов Деревни Игр и улично-дорожной сети.На подготовку к Всемирным студенческим играм будет потрачено 38,37 миллиардов рублей, 20,5 из которых – из федерального бюджета.